Napoli, Anguissa può restare. Le ultime sul centrocampista parlano ancora azzurro

Dopo una stagione chiusa col secondo scudetto in azzurro, le voci di un possibile addio si erano fatte insistenti. Sul tavolo, interesse dalla Premier e non solo. Ma il Napoli non ha mai aperto davvero alla cessione, se non davanti a un’offerta irrinunciabile. Offerta che, per ora, non è arrivata. E intanto Anguissa ha preso tempo.

Sul caso ne ha parlato il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. L’addio è tutt’altro che scontato, visto anche le poche offerte concrete arrivate sul tavolo azzurro.

Anguissa resta al Napoli? Le ultime sulle trattative

“Sembrava un addio scontato, e invece la situazione resta aperta: Anguissa pensa e analizza ogni aspetto prima di orientare altrove la sua carriera a quasi 30 anni (li compirà a novembre). E dopo due scudetti in tre campionati, con un Napoli ancora più ambizioso. Non è finita finché non è finita: con o senza rinnovo oltre l’attuale scadenza (2027)”

Il contratto attuale scade nel 2027. Rinnovo? Possibile, ma non indispensabile a breve termine. L’importante, adesso, è capire se le strade si incroceranno ancora davvero. Se ci sarà una nuova sfida da condividere. Perché dopo due scudetti in tre anni, il desiderio di restare in alto è più vivo che mai.