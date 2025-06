Centenario del Napoli: De Laurentiis ha in mente un’idea speciale. Ecco di cosa si tratta

La pazza idea di De Laurentiis per la festa scudetto del Napoli

Mentre Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna sono concentrati sul presente e sul futuro immediato del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis guarda ancora più avanti. E lo fa con uno sguardo già proiettato al 2026, anno del centenario del club partenopeo.

Un progetto ambizioso, come da tradizione per De Laurentiis, produttore cinematografico prima ancora che presidente. L’obiettivo è dare vita a un’opera che racconti l’essenza del Napoli, la sua storia, i suoi miti, le vittorie, le delusioni e soprattutto il legame indissolubile con la città e i suoi tifosi.

Un film per festeggiare il centenario, l’ide di De Laurentiis per il suo Napoli

A svelarlo è stato Valter De Maggio nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli:

“Mentre Conte e Manna lavorano per l’area sportiva, il presidente De Laurentiis è già a lavoro per il centenario del Napoli. Il patron azzurro sta programmando il primo agosto 2026 e ha già cominciato a lavorare al film celebrativo per i cento anni del club”.

Il 1° agosto 2026 rappresenterà una data storica: esattamente cento anni prima, nel 1926, nasceva la Società Sportiva Calcio Napoli. Da allora, una storia lunga un secolo, passata attraverso epoche e generazioni, culminata nei trionfi più recenti, come il quarto Scudetto conquistato quest’anno.