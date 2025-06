Pedullà annuncia: “Vi svelo il motivo del rifiuto di Osimhen all’Al-Hilal. Non c’entrano i soldi”

Niente Liverpool per Victor Osimhen. A fare chiarezza è Alfredo Pedullà, esperto di mercato, che ha smentito le voci su un possibile inserimento dei Reds nella corsa al centravanti del Napoli: “Non ho grandi conferme su questa possibile irruzione del Liverpool”, ha dichiarato.

Osimhen e il vero motivo dietro il primo rifiuto all’Al-Hilal. Le parole di Pedullà

L’attaccante nigeriano resta nel mirino dell’Al Hilal, club saudita che aveva già tentato un assalto nelle scorse settimane. Tuttavia, Osimhen aveva rifiutato l’offerta, poiché come spiegato dall’esperto di mercato, non voleva prendere parte al Mondiale per Club con la squadra araba, preferendo altre prospettive per il suo futuro.

Nonostante il primo no, l’Al Hilal non ha alzato bandiera bianca: il club tornerà all’assalto dopo la fine del Mondiale per Club, pronto a riformulare la proposta e a chiedere nuovamente a Osimhen quali siano le sue intenzioni.