Dubbio Anguissa, resta o non resta: arrivano importanti aggiornamenti sul suo futuro

Frank Anguissa potrebbe restare al Napoli, e questo cambia radicalmente le strategie del club sul mercato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il centrocampista camerunese, che fino a pochi giorni fa sembrava destinato a lasciare l’azzurro per trasferirsi in Arabia Saudita, ha improvvisamente fatto calare il silenzio sul suo futuro. Un atteggiamento che lascia intendere una possibile permanenza sotto la guida di Antonio Conte.

La permanenza di Anguissa, per il Napoli, rappresenterebbe un elemento chiave per il centrocampo del nuovo corso. Conte considera il camerunese un profilo affidabile per il suo 4-3-3 e, con lui ancora in rosa, le priorità a centrocampo cambiano. La conseguenza immediata è lo stop alla trattativa per Yunus Musah.

Anguissa blocca Musah, al Napoli potrebbe rimanere Zambo

Il centrocampista statunitense del Milan era entrato nei radar del ds Giovanni Manna, che aveva già avviato i primi contatti con il club rossonero. Il Milan valuta Musah intorno ai 25 milioni di euro, cifra considerata troppo alta dal Napoli, che non intende avvicinarsi neanche con l’aggiunta di bonus.

Con Anguissa sempre più vicino alla permanenza, l’affondo per Musah viene dunque congelato. Il Napoli continuerà a monitorare la situazione, ma al momento non ci sono le condizioni per un’accelerazione. Il centrocampista ex Valencia resta sullo sfondo, pronto eventualmente a tornare di moda solo se dovessero esserci cambiamenti in uscita.