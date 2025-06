Follia David: al Napoli ha chiesto una cifra clamorosa alla firma del contratto. Il retroscena

Il nome di Jonathan David era finito da tempo sul taccuino del Napoli come possibile rinforzo offensivo per il nuovo corso targato Antonio Conte. Tuttavia, la trattativa per portare l’attaccante canadese all’ombra del Vesuvio ha subito un netto rallentamento. Il motivo? I costi dell’operazione sono giudicati troppo elevati dalla dirigenza partenopea.

David si allontana da Napoli, la maxi richiesta del canadese

A rivelarlo è il giornalista Pasquale Tina ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Forza Napoli Sempre condotta da Gianluca Gifuni. David, che è in scadenza di contratto con il Lille il 30 giugno 2025, si avvicina alla possibilità di firmare con un nuovo club per iniziare una nuova esperienza in un altro campionato europeo. Tuttavia, nonostante lo status contrattuale favorevole, le richieste del giocatore rappresentano un ostacolo importante.

In particolare, l’attaccante canadese avrebbe chiesto un bonus alla firma da ben 15 milioni di euro, cifra che ha fatto riflettere il Napoli e raffreddato l’interesse anche di altri top club italiani. Non solo gli azzurri, infatti: anche Juventus, Milan e Inter non hanno affondato il colpo per lo stesso motivo, ritenendo eccessive le richieste economiche dell’entourage del giocatore.