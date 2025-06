Chiesa al Napoli: “L’affare si farà”. Tempistiche e cifre dell’operazione

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Federico Chiesa potrebbe essere il grande colpo di fine mercato per il Napoli.

“Chiesa ha già fatto capire di essere pronto a lasciare, ma il suo stipendio è da Premier League: circa 7,5 milioni di euro a stagione. Il Liverpool non intende contribuire all’ingaggio, al massimo è disposto a discutere un prestito oneroso. Ed è proprio questo il nodo principale. O meglio, uno dei nodi. Perché operazioni del genere si concretizzano quasi sempre a fine mercato.

Conte è disposto ad aspettare Chiesa? Probabilmente sì. D’altronde, l’Italia dovrebbe sperare che Federico finisca sotto la guida scrupolosa del tecnico salentino. Per dire: le sue vacanze in Puglia sono già archiviate, ora è operativo a Torino, sempre in contatto con il direttore sportivo Manna.

Chiesa come Lukaku o McTominay? Un affare da ultimi giorni di agosto? La sensazione è proprio questa: se si farà, i tempi saranno quelli”.