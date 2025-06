SSC Napoli, il calendario delle amichevoli estive: scelte 4 avversarie su 5

Il Napoli ha definito le prime tappe della preparazione estiva in vista della nuova stagione. Il ritiro inizierà il 17 luglio a Dimaro, in Val di Sole, dove gli azzurri resteranno per dieci giorni. Come da tradizione, il primo test amichevole dovrebbe essere contro l’Anaune, storica formazione dilettantistica locale, appuntamento ormai consolidato nel programma precampionato del club.

Nel corso della permanenza in Trentino, il Napoli sosterrà almeno un secondo test, sfruttando la vicinanza di altre squadre presenti nella zona per i rispettivi ritiri.

La seconda parte della preparazione si svolgerà invece a Castel di Sangro, in Abruzzo, dove gli azzurri affronteranno avversari di maggior caratura. Tra i club contattati ci sono il Paris FC, l’Olympiacos e il Girona, già affrontato in passato durante le estati azzurre. Gli incontri sono in via di definizione, ma l’obiettivo è garantire un livello crescente di competitività in vista dell’avvio ufficiale della stagione.