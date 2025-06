Napoli-Ndoye, il Bologna rifiuta contropartite. Il motivo e le ultime sulla trattativa

Il Napoli ha ricevuto il via libera da Dan Ndoye e si prepara a muovere i passi decisivi per chiudere l’affare con il Bologna. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il club partenopeo sia ora pronto a riaprire il tavolo della trattativa con i felsinei, forti del gradimento espresso dall’esterno svizzero.

Il Bologna, però, si muove con attenzione: la linea tracciata dalla dirigenza è quella di non accettare contropartite tecniche, almeno non nell’ambito diretto dell’affare Ndoye. Questione di bilancio, spiegano dalle parti di Casteldebole: l’esterno classe 2000 è considerato una risorsa economica preziosa, in grado di generare una plusvalenza.

Il Bologna rifiute contropartite dal Napoli. Le ultime sulla trattativa Ndoye

“Se in passato, per ammorbidire la spesa, il Napoli avrebbe voluto inserire Ngonge, stavolta il tentativo starebbe per coinvolgere Alessandro Zanoli (25 pure lui a ottobre), esterno di fascia destra, che nella sua carriera ha iniziato dal basso e che Vieira al Genoa ha lasciato evolvere, inventandoselo anche come terzo offensivo.

Zanoli è un’opzione però laterale, se ne può parlare a parte, il Bologna gradirebbe prenderlo in prestito – poi si capirebbe le modalità del riscatto – e comunque tenere separate le due questioni, perché Ndoye è fonte di ricchezza, consente di addobbare il proprio bilancio per poi garantirsi nuovi investimenti, considerata la fertile fantasia di Sartori”.