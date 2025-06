Osimhen, offerta shock dall’Al Hilal di Simone Inzaghi: le cifre

Victor Osimhen è tornato in Nigeria, circondato dall’affetto della sua gente. Dopo una stagione intensa, l’attaccante del Napoli ha scelto di ricaricare le energie nel suo Paese natale, tra serate con gli amici, visite ai luoghi d’infanzia e iniziative di beneficenza. Un ritorno alle origini che lo vede sereno e sorridente, nonostante il suo futuro calcistico resti in bilico.

Il suo nome continua a dominare le cronache di mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, il Napoli è pronto a salutare definitivamente il suo bomber, consapevole che la cessione del nigeriano rappresenta la chiave per sbloccare nuove operazioni.

Esclusi i trasferimenti al Liverpool, alla Juventus e al Galatasaray, l’opzione più concreta resta quella dell’Arabia Saudita, dove l’Al Hilal è tornato alla carica con una proposta faraonica: contratto triennale da 40 milioni di euro netti a stagione, con opzione per un quarto anno, per un potenziale complessivo da 160 milioni di euro.

Un’offerta monstre che, oltre a rendere Osimhen uno dei calciatori più pagati al mondo, permetterebbe al Napoli di incassare i 75 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria per l’estero.

Una somma fondamentale per il restyling dell’attacco e per alleggerire il bilancio liberandosi anche di un ingaggio pesante.

La decisione, però, è tutta nelle mani del giocatore. Proprio ieri, Osimhen ha partecipato a una partita di beneficenza a Lagos, organizzata dalla fondazione di William Troost-Ekong, capitano della Nigeria con trascorsi in Serie A e attualmente in forza all’Al Kholood, sempre in Arabia Saudita.

Ironia della sorte: proprio quel campionato arabo che il numero 9 azzurro aveva già rifiutato a inizio mese, quando l’Al Hilal si era detto disposto a pagare la clausola pur di averlo al Mondiale per Club sotto la guida di Simone Inzaghi.

Ora tutto è di nuovo sul tavolo. Napoli aspetta, l’Arabia rilancia. E Osimhen riflette.