ULTIM’ORA/ Fabrizio Romano: “Núñez ha dato l’ok al Napoli. Apertura totale”

Darwin Núñez ha ufficialmente aperto al Napoli. Nel fine settimana, il club azzurro ha ricevuto l’ok dell’attaccante del Liverpool al progetto tecnico. A rivelarlo è Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, attraverso il suo canale YouTube:



“Posso confermarvi che, dopo i contatti avvenuti nel weekend tra Darwin Núñez e il Napoli, c’è stata un’apertura totale da parte del giocatore. Il gradimento è completo: verso il Napoli, verso Antonio Conte e verso le idee presentate dal club. Núñez ha dato piena disponibilità.”

Questo rappresenta un segnale importante, poiché ottenere il consenso del calciatore è un passo fondamentale. Va però ricordato che su Núñez ci sono diversi club interessati e che il Liverpool ha fissato una richiesta economica elevata. Il Napoli, al momento, si sente forte dell’ok del giocatore, ma ora la priorità è trovare un’intesa economica con il club inglese e con gli agenti. I contatti proseguiranno nei prossimi giorni.

Dall’Arabia Saudita, intanto, l’interesse per l’uruguaiano resta vivo. Dunque, non si può ancora dire con certezza che Núñez sarà un nuovo giocatore del Napoli, ma l’apertura arrivata nel weekend rappresenta un passo molto significativo. Il Liverpool, che ha investito molto per acquistarlo dal Benfica, vorrà recuperare gran parte della spesa. Per questo, sarà fondamentale trovare la giusta quadra economica. Ma il fatto che il giocatore abbia aperto le porte è un elemento chiave.