Champions League, Napoli in terza fascia: le possibili avversarie degli azzurri

La nuova edizione della Champions League 2025/26 è ufficialmente partita con i primi sorteggi preliminari, dando il via a una stagione che segnerà la seconda edizione del torneo con il format a girone unico. Con 36 squadre partecipanti, 29 sono già certe di un posto nella fase regolare, mentre le restanti 7 usciranno dai turni di qualificazione tra luglio e agosto.

I primi turni: si comincia l’8 luglio

Il primo turno preliminare è in programma l’8 e 9 luglio (ritorni il 15 e 16 luglio), mentre il secondo turno si giocherà tra il 22 e il 30 luglio. Seguiranno il terzo turno (5/6 e 12 agosto) e i playoff decisivi per la fase principale (19/20 e 26/27 agosto).

Tra gli abbinamenti del primo turno troviamo sfide come Zalgiris-Hamrun, KuPS-Milsami Orhei, Levadia Tallinn-RFS e FCSB-Inter Club d’Escaldes. Il secondo turno è diviso in due percorsi: “campioni” e “piazzate”, con partite interessanti come Copenhagen-Drita/Differdange, Crvena Zvezda-Víkingur/Lincoln Red Imps e Brann-Salzburg.

Le italiane e la composizione delle fasce

Tra le italiane, l’Inter è l’unica in prima fascia, grazie al ranking UEFA e al posto garantito per i migliori otto club europei. In seconda fascia ci sono Juventus e Atalanta, mentre il Napoli rientra nella terza fascia insieme ad Ajax, Olympiacos, Slavia Praga, Sporting, Marsiglia e altre.

Il format, confermato rispetto allo scorso anno, prevede che ciascuna squadra affronti 8 avversarie diverse, due per ciascuna delle quattro fasce.

Nella prima fase non si possono verificare ‘derby’ tra squadre dello stesso paese.

Al termine di questa fase “a girone unico”, le prime 8 classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dal 9° al 24° posto si sfideranno nei playoff per completare il tabellone della fase a eliminazione diretta.

Fasce già definite

Prima fascia (completa):

Real Madrid

Inter

Manchester City

Bayern Monaco

Liverpool

PSG

Chelsea

Borussia Dortmund

Barcellona

Seconda fascia:

Arsenal

Atalanta

Juventus

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Eintracht Francoforte

Villarreal

Terza fascia:

Ajax

SSC NAPOLI

Olympiacos

Slavia Praga

Sporting

Marsiglia

Quarta fascia (parziale):

Athletic Club

Newcastle

Ancora da definire con precisione la posizione di club come Tottenham, PSV Eindhoven, Monaco, Galatasaray e Union Saint-Gilloise, in attesa dei risultati dei playoff.

1ª giornata: 16–18 settembre 2025

2ª giornata: 30 settembre–1 ottobre

3ª giornata: 21–22 ottobre

4ª giornata: 4–5 novembre

5ª giornata: 25–26 novembre

6ª giornata: 9–10 dicembre

7ª giornata: 20–21 gennaio 2026

8ª giornata: 28 gennaio 2026

Seguiranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta (17/18 e 24/25 febbraio), poi gli ottavi di finale a marzo, i quarti ad aprile, le semifinali a maggio, e infine la finale del 30 maggio 2026, in programma alla Puskás Aréna di Budapest.