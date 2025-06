UFFICIALE/ Tabellone Coppa Italia, il percorso del Napoli di Conte | FOTO

La Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone della prossima edizione della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026. Il torneo prenderà il via il 10 agosto con il turno preliminare, mentre le squadre teste di serie faranno il loro ingresso più avanti nella competizione.

Il Napoli, inserito come testa di serie numero 2, debutterà a dicembre direttamente agli ottavi di finale. Gli azzurri, guidati da Antonio Conte, attendono l’esito delle fasi precedenti per conoscere la propria avversaria, che potrebbe essere una tra Virtus Entella, Ternana, Monza, Frosinone o Cagliari. I sardi, in virtù del fattore campo favorevole, appaiono al momento come i più probabili rivali.

In caso di passaggio del turno, il Napoli potrebbe incrociare la Fiorentina ai quarti di finale, con sfida prevista al Maradona. Più insidiosa ancora l’eventuale semifinale, dove sul cammino degli azzurri si trovano le altre due teste di serie del loro lato di tabellone: Inter e Roma.

Il nuovo tabellone propone quindi un cammino competitivo e ricco di big match potenziali per la squadra partenopea, che andrà a caccia di un trofeo che manca dal 2020.