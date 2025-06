Mazzocchi saluta Napoli? Una squadra bussa alla porta. Di chi si tratta

Il Napoli è particolarmente attivo sul fronte mercato in questa fase della stagione. Il club azzurro, infatti, sta lavorando intensamente per rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato, ma al tempo stesso dovrà occuparsi anche di sfoltire l’organico, cercando di piazzare alcuni giocatori in uscita.

Tra i nomi che potrebbero lasciare il capoluogo campano c’è quello di Pasquale Mazzocchi. Per il calciatore lo scudetto è stato un soddisfazione personale, coronando un sogno nel club della sua regione e che ha sempre tifato da bambino.

Il Sassuolo su Mazzocchi, il Napoli ci pensa

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il Sassuolo avrebbe manifestato un concreto interesse per il giocatore. “Il Sassuolo pensa a Pasquale Mazzocchi. Il classe ’95 potrebbe quindi lasciare Napoli dopo la vittoria dello Scudetto”, ha scritto il giornalista di Sky Sport.

La trattativa è ancora in fase preliminare, ma non è da escludere che nei prossimi giorni possano esserci sviluppi concreti. Il Napoli, dal canto suo, valuterà eventuali offerte in entrata per poi decidere il futuro del terzino, che potrebbe trovare maggiore spazio altrove rispetto alla concorrenza interna alla rosa azzurra.