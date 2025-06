Caso Meret, le parti dicono di essere d’accordo ma non arriva l’annuncio. Il motivo

A pochi giorni dalla scadenza ufficiale del contratto, il futuro di Alex Meret resta ancora tecnicamente in bilico. Eppure, secondo quanto riferito da Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre, non ci sarebbero reali motivi di allarme.

Il rinnovo continua a non arrivare, le ultime sul caso Meret-Napoli

“Di Meret si sa quello che sappiamo da un paio di mesi: la volontà c’è, l’accordo pure, inusuale che a 4 giorni dalla scadenza non venga annunciato ma le parti dicono che non ci sono problemi e giustamente ne prendiamo atto. Un mercato come quello che intende fare il Napoli che gli permetterebbe di disputare una Champions con l’ambizione di giocarla non per vincerla ma per ben figurare, in linea con le aspettative per la squadra campione d’Italia.

Il gioco di Conte è un calcio evoluto, organizzato, con una proposta offensiva varia, la differenza la fanno le caratteristiche dei giocatori. Il Napoli nella stagione appena conclusasi non era la squadra tecnicamente più forte, ma era solida, ben strutturata, con fisicità, con un centravanti che si fa rispettare”.