Napoli, questione futuro Raspadori. Le ultime e le offerte arrivate agli azzurri

Il futuro di Giacomo Raspadori resta sospeso, tra la voglia di trovare maggiore spazio in campo e l’importanza riconosciutagli dal Napoli e da Antonio Conte. L’attaccante azzurro continua a essere oggetto di interesse da parte di diversi club, molti dei quali si erano già fatti avanti lo scorso gennaio, quando una sua possibile cessione sembrava tutt’altro che improbabile.

Le ultime sul futuro di Jack Raspadori al Napoli

A fare il punto sulla situazione è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea quanto Raspadori sia ancora oggi un nome caldo sul mercato. Ma il Napoli ha fatto una scelta chiara in passato e potrebbe ribadirla anche nei prossimi giorni: “Ha avuto ragione il Napoli che lo ha blindato e che ha vinto lo scudetto anche grazie ai suoi gol, reti pesanti come quelle alla Fiorentina, al Lecce o al Genoa, firme d’autore di un centravanti atipico che in silenzio, rispettando le scelte di Conte, ha sempre dato il suo contributo rivelandosi arma preziosa per il tricolore”.

Nonostante l’ottimo rendimento, la situazione resta fluida. Sei mesi dopo le prime voci di addio, il destino di Raspadori non è ancora definito. La sua ambizione è chiara: giocare di più. “Lui ha voglia di giocare, è una lecita ambizione”, scrive il quotidiano. Ma dall’altra parte c’è la visione del club, che lo considera ancora un elemento fondamentale, e quella di Antonio Conte, pronto a valorizzarlo ulteriormente: “Per il Napoli è un giocatore importante, per Conte è una pedina preziosa che può dare ancora tanto”.

La sua permanenza al Napoli dipenderà quindi da diversi fattori: le offerte che arriveranno nelle prossime settimane e le strategie che la società adotterà per la costruzione del reparto offensivo. Il mercato è in movimento, ma per ora Raspadori resta al centro di un equilibrio sottile tra desideri personali e le esigenze del club.