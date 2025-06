Napoli, Lucca in chiusura. La data delle visite mediche

Lorenzo Lucca è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il club partenopeo ha intensificato i contatti con l’Udinese e sta valutando concretamente la chiusura dell’operazione già nei prossimi giorni. Possibili visite mediche già in settimana, segno di una trattativa ormai in fase avanzata.

Lucca al Napoli? Ecco quando potrebbero esserci le visite

Antonio Conte ha indicato chiaramente la necessità di avere una rosa definita già per il ritiro di Dimaro, e tra le priorità c’è il vice Lukaku. In questo contesto, Lucca rappresenta il profilo ideale: giovane, strutturato fisicamente, con ampi margini di crescita e reduce da una buona stagione in Friuli. Il suo arrivo consentirebbe al tecnico salentino di avere un’alternativa credibile e affidabile per il ruolo di centravanti, soprattutto in vista di una stagione che si preannuncia intensa.

Il Napoli, come riportato dal quotidiano, ha comunque lavorato su più tavoli per non restare scoperto. La pista che porta a Darwin Núñez resta aperta, ma complicata: il Liverpool chiede 60 milioni per l’uruguaiano, una cifra che al momento frena l’operazione. In attesa di sviluppi dall’Inghilterra, la dirigenza azzurra ha quindi deciso di puntare forte su Lucca, senza attendere oltre.