Napoli, importanti novità per i tifosi a Dimaro. Cosa succederà

Il Napoli si prepara a vivere un’estate caldissima, non solo sul fronte del mercato, ma anche in Trentino, dove andrà in scena il consueto ritiro precampionato a Dimaro-Folgarida. La macchina organizzativa è già in moto da tempo e, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, quest’anno l’accoglienza per i tifosi sarà ancora più imponente.

Novità per i tifosi del Napoli a Dimaro. Ecco quale

Per far fronte all’entusiasmo crescente dei sostenitori azzurri – previsto in linea con quello travolgente dell’estate post-scudetto – gli organizzatori locali hanno ampliato la capienza del campo sportivo di Carciato, cuore degli allenamenti del Napoli. È stata infatti realizzata una nuova tribuna sul lato affacciato sul torrente Noce, portando così il totale dei posti disponibili a 2.200 spettatori. Un intervento mirato a garantire una migliore esperienza a chi vorrà seguire da vicino la preparazione della squadra.

Almeno un allenamento al giorno sarà aperto al pubblico, dando la possibilità ai tifosi di assistere dal vivo al lavoro di Antonio Conte e dei suoi giocatori. Grande attesa anche per gli eventi ufficiali del ritiro: la presentazione della squadra, in programma per il 25 luglio, è stata spostata dalla storica piazza al prato nei pressi della chiesa, uno spazio più ampio e sicuro per accogliere una partecipazione che si preannuncia massiccia.

Il ritiro di Dimaro, ancora una volta, si conferma un appuntamento centrale per il legame tra il Napoli e la sua gente: un’occasione unica per vedere da vicino la nascita del nuovo progetto azzurro targato Conte, immersi nella cornice accogliente e spettacolare delle Dolomiti.