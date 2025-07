ULTIM’ORA/ Insigne saluta il Toronto: contatti già avviati con altre squadre, ecco quali

Lorenzo Insigne è pronto a tornare in Italia ma non sarà Napoli la destinazione dell'ex capitano

Lorenzo Insigne è pronto a tornare in Europa. Dopo due anni in Canada, l’ex capitano del Napoli ha ufficialmente risolto il contratto che lo legava al Toronto FC, in Major League Soccer. L’accordo, inizialmente valido fino a giugno 2026, è stato interrotto anticipatamente, aprendo nuovi scenari per il futuro del fantasista partenopeo.

Insigne saluta il Toronto, la possibile nuova destinazione

La notizia è stata riportata dalla redazione di Sky Sport e confermata anche da Gianluca Di Marzio attraverso il suo profilo X (ex Twitter): “Il giocatore è ora libero di firmare a zero”, si legge nel post del noto esperto di mercato.

Insigne, 33 anni, si era trasferito al Toronto nel 2022 dopo aver concluso la sua lunga avventura con il Napoli, club di cui è stato simbolo e capitano per diverse stagioni. In MLS ha vissuto un’esperienza a fasi alterne, tra qualche guizzo da fuoriclasse e diversi problemi fisici, che ne hanno limitato il rendimento.

“Lorenzo Insigne non sarà più un giocatore del Toronto. Il contratto che lo legava al club canadese sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno 2026 è stato risolto. Adesso Insigne è libero di firmare a zero con una squadra e iniziare una nuova avventura della sua carriera”.