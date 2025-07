Napoli, il sogno resta Darwin Nunez. Le ultime sulla trattativa

Il Napoli è alla ricerca del suo nuovo numero 9. Con Antonio Conte pronto a dare un’identità precisa alla squadra, la dirigenza partenopea lavora senza sosta per consegnare al tecnico un centravanti di livello internazionale. E tra i nomi sul tavolo, Darwin Núñez resta un obiettivo concreto, seppur complicato.

Il Napoli continua a trattare per Nunez, le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione mercato di Sky Sport, il club azzurro non ha abbandonato la pista che porta all’attaccante uruguaiano del Liverpool, già accostato al Napoli nelle scorse settimane. Nonostante le difficoltà legate al costo del cartellino — i Reds chiedono tra i 65 e i 70 milioni di euro — la società di Aurelio De Laurentiis non ha chiuso la porta, e continuerà a monitorare la situazione per tutto il mese di luglio.

Núñez, classe 1999 ed ex Benfica, è un profilo che piace molto alla dirigenza azzurra per le sue caratteristiche fisiche e tecniche: attaccante potente, veloce e con ampi margini di crescita, sarebbe il terminale ideale per il gioco offensivo che Conte intende costruire.

Parallelamente, però, il Napoli si muove anche su fronti più accessibili. È infatti seria la trattativa per Lorenzo Lucca, punta classe 2000 reduce da una buona stagione con l’Udinese. Per lui, gli azzurri hanno messo sul tavolo un’offerta da 35 milioni di euro più bonus, ma la richiesta della famiglia Pozzo è di 40 milioni di base fissa. Il contatto diretto tra De Laurentiis e la proprietà bianconera testimonia quanto il Napoli creda nel profilo del giovane attaccante italiano.

Tuttavia, il nome che infiamma i sogni dei tifosi resta quello di Darwin Núñez. Un’operazione complessa, certo, ma non ancora fuori portata. Il mese di luglio sarà decisivo per capire se il club riuscirà a compiere il grande colpo in attacco o se dovrà virare su un’opzione più sostenibile.