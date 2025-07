UFFICIALE/ Supercoppa Italiana, le date: novità per il Napoli, non si giocherà a gennaio

«Le date della Supercoppa Italiana sono fissate per il 18 e 19 dicembre per le semifinali, mentre la finale si giocherà il 22 dicembre.

Al momento non è ancora stata decisa la sede: potrebbe essere Riyadh o Gedda. Dato che in Arabia Saudita ci sono due stagioni sportive, immagino che la scelta, che spetta ai sauditi, ricadrà probabilmente ancora su Riyadh.

Personalmente mi piacerebbe che si tenesse a Gedda, ma non è una decisione che possiamo prendere noi; credo che toccherà a loro stabilire il luogo».

Così il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha commentato al termine dell’assemblea dei club.

Riguardo alla finale di Coppa Italia che coincide con gli Internazionali di Roma, Simonelli ha aggiunto: «Le date purtroppo sono imposte.

Alcuni eventi fanno parte del calendario internazionale e non riusciamo a gestirli in Italia. Per quanto riguarda il nostro calendario, abbiamo molte difficoltà, e quella è l’unica data disponibile per la finale. Ci dispiace, ma se necessario valuteremo di giocare la finale a Milano, dove questo problema non si pone».