Osimhen alla Juventus: “Quasi impossibile, non hanno soldi”

Victor Osimhen non diventerà un calciatore della Juventus, a meno di incredibili stravolgimenti. La notizia di un possibile interessamento del club bianconero nei confronti dell’attaccante della SSC Napoli, smentita tra l’altro anche da Giorgio Chiellini, è stata sconfessata anche da fonti molto vicine alla società.

L’acquisto di Jonathan David sembra inoltre aver messo la parola fine alle voci.

La Vecchia Signora non naviga in acque tranquille dal punto di vista economico, tutt’altro. Non ha la forza per pagare la clausola rescissoria ai campioni d’Italia, né tantomeno quella per sostenere un ingaggio così oneroso.

Un’operazione impossibile al 99,9%, che potrebbe vivere di un improbabile ritorno di fiamma solo negli ultimi giorni del calciomercato estivo, qualora Osimhen non avesse ancora trovato squadra e il Napoli avesse la necessità di cederlo a tutti i costi, abbassando anche le pretese pecuniarie.

Una variabile che, vista anche la potenza del club di De Laurentiis, appare francamente pura fantasia.