Quando Diogo Jota fu vicinissimo a vestire la maglia del Napoli

Il mondo del calcio è in lutto per la tragica scomparsa di Diogo Jota. L’attaccante portoghese del Liverpool è morto nelle scorse ore a seguito di un incidente stradale avvenuto in Spagna, nel quale ha perso la vita anche suo fratello André.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del pianeta, suscitando grande commozione e solidarietà, anche a Napoli.

Il club partenopeo, guidato da Aurelio De Laurentiis, ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio ufficiale: «Il Presidente, l’allenatore Antonio Conte, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono con profondo dolore alla famiglia di Diogo Jota e al Liverpool, manifestando la loro più sentita vicinanza per questa tragica perdita».

Il legame tra Napoli e Diogo Jota è nato nell’estate del 2020, quando il giocatore, reduce da una stagione straordinaria con il Wolverhampton in cui aveva segnato 16 gol, era finito nel mirino del club azzurro. Tuttavia, il Liverpool ha anticipato tutti e lo ha portato in Inghilterra.

Successivamente, Jota è tornato a Fuorigrotta da avversario, durante la stagione 2022/23, per la partita di Champions League che ha visto il Napoli imporsi per 4-1, con Spalletti e Klopp seduti sulle rispettive panchine.