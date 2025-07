Napoli, De Laurentiis in trattativa diretta per un attaccante: “Decisive le prossime ore”

Il Napoli è attivo sul mercato e continua a cercare rinforzi per il reparto offensivo. Come riportato da Antonio Corbo durante la trasmissione “Napolimagazine Live” su Radio Punto Zero, domenica mattina Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo hanno avviato i primi contatti per discutere del possibile trasferimento di Lorenzo Lucca in azzurro. L’attaccante dell’Udinese è uno dei profili seguiti con attenzione dalla dirigenza partenopea, ma al momento non è stato ancora raggiunto un accordo tra i due club.

Corbo ha poi offerto una lettura più ampia del momento vissuto dal presidente del Napoli, definendo questa come “la grande stagione di De Laurentiis”, quella che potrebbe completare il suo calvario personale, vissuto tra ansie e pressioni dopo il trionfo dello scudetto. Ora il patron azzurro è deciso a rilanciarsi, a presentarsi come un presidente che sa vincere, ma anche tenere i conti in ordine.

Il Napoli continua l’assalto a Lucca, le ultime

“De Laurentiis e Pozzo domenica mattina hanno iniziato a parlare di un colpo per l’attacco: Lucca, ma non c’è l’accordo. La stagione di De Laurentiis? E’ la grande stagione che completa il suo calvario da ansia di riscatto, vuole presentarsi come un presidente che sa vincere e sa tenere i conti in ordine. Si sta dando un gran da fare. Bisogna vedere se il Napoli riesce a mantenere le premesse, quello di essere un club di rilievo europeo. Mondiale per Club? Lo trovo indegno per i sacrifici a cui vengono sottoposti i calciatori. Infantino si è dimostrato un pessimo presidente. Queste partite non mi dicono niente e non le sto guardando”