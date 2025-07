Perché Insigne non ha partecipato alla partita d’addio di Hamsik? Ecco il motivo

Lorenzo Insigne non era in campo al fianco degli ex compagni per rendere omaggio a Marek Hamsik nella sua serata d’addio, ma il suo affetto per lo storico capitano del Napoli è arrivato comunque, seppur a distanza.

Il motivo dell’assenza di Insigne alla partita d’addio di Marek Hamsik

L’assenza dell’ex numero 24 azzurro ha fatto rumore tra i tifosi, ma dietro c’è un motivo ben preciso: Insigne era ancora bloccato negli Stati Uniti e ha potuto fare ritorno in Italia solo nella mattinata di oggi, troppo tardi per prendere parte all’evento. Impossibile, dunque, essere presente allo stadio per celebrare l’amico e simbolo di un’epoca napoletana.

A colmare la distanza ci ha pensato la tecnologia. Sabato, alla vigilia dell’evento, è arrivata una simpatica videochiamata da parte di Paolo Cannavaro, che insieme a Callejon e Mertens ha scherzato con Insigne sulla sua assenza. Dall’altra parte dello schermo, Lorenzo ha risposto con un sorriso… e con le scarpe da ginnastica ai piedi: stava infatti svolgendo una sessione di allenamento proprio mentre parlava con i suoi ex compagni.

Un gesto che testimonia, ancora una volta, il legame profondo tra i protagonisti di quella generazione d’oro del Napoli, capace di far sognare un’intera città. Insigne non ha potuto esserci fisicamente, ma con cuore, parole e risate ha fatto comunque sentire la sua presenza.