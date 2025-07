Vesuviolive.it in ritiro con il Napoli a Dimaro: dirette, analisi, interviste e highlights

Vesuviolive.it si prepara a raccontare, giorno dopo giorno, il ritiro estivo del Napoli a Dimaro, in Trentino, con una copertura editoriale completa e immersiva dal 17 al 27 luglio.

In collaborazione con Campania Like, la redazione sarà sul posto per offrire ai lettori contenuti esclusivi, aggiornamenti costanti e un racconto dettagliato di ogni giornata della preparazione estiva degli azzurri.

Sarà una vera e propria full immersion nel mondo Napoli, con il coinvolgimento diretto di tifosi, giornalisti e membri dello staff tecnico.

Il nostro obiettivo? Far vivere a chi ci segue da casa l’atmosfera unica del ritiro, come se fosse lì.

Una copertura senza sosta, dalla mattina alla sera

Ogni giornata inizierà con la rassegna stampa mattutina, un appuntamento fisso per riassumere le notizie principali riguardanti il Napoli.

A seguire, la cronaca in tempo reale delle attività sul campo e nel villaggio azzurro, tra allenamenti, interviste esclusive, momenti di vita quotidiana e curiosità.

Grande spazio sarà dedicato anche agli eventi live, come le conferenze stampa, gli incontri tra squadra, tifosi e stampa, e le interviste ai sostenitori azzurri accorsi in Trentino.

Ogni sera, la nostra trasmissione serale “Sapore Dimaro” tirerà le somme della giornata, proponendo approfondimenti, analisi e commenti sugli episodi salienti.

I contenuti: dirette, registrazioni e storytelling

La copertura sarà arricchita da una varietà di contenuti, che troverete anche sui nostri canali social:

Rassegna stampa quotidiana

Conferenze stampa dei protagonisti

Incontri con tifosi e momenti live dal villaggio

Trasmissione serale di riepilogo e analisi

Video dal campo e dal villaggio

Sintesi degli allenamenti

Highlights delle partite

Interviste ai tifosi e momenti speciali

Una vetrina anche per i partner

La presenza a Dimaro sarà anche l’occasione per dare visibilità ai nostri sponsor, che accompagneranno questa esperienza sul campo.

La sinergia tra Vesuviolive.it e Campania Like sarà il cuore pulsante di questa avventura, con l’obiettivo comune di raccontare il Napoli con passione, competenza e partecipazione.

Seguiteci su Vesuviolive.it e sui nostri social per vivere il ritiro del Napoli in tempo reale.

Il Trentino si tinge d’azzurro. E noi saremo lì per raccontarlo.