Napoli, arriva la prima offerta ufficiale dall’estero per Raspadori: cifre e dettagli

Durante la trasmissione ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha svelato un possibile scenario di mercato che coinvolge da vicino Giacomo Raspadori.

Raspadori chiamato da De Zerbi, arriva la prima offerta al Napoli

Secondo quanto riferito, l’Olympique Marsiglia ha presentato una richiesta ufficiale per l’attaccante azzurro, fortemente voluto dal nuovo tecnico Roberto De Zerbi, che lo ha già allenato ai tempi del Sassuolo. De Zerbi, infatti, vede in Raspadori il suo numero 9 ideale per guidare l’attacco della squadra francese.

Il Napoli valuta Raspadori 45 milioni di euro, una cifra importante che però il club francese sembra disposto a prendere in considerazione, qualora si creassero le condizioni economiche giuste.

In caso di cessione dell’ex Sassuolo, il club partenopeo potrebbe liberare spazio non solo per Lorenzo Lucca, ma anche per un colpo più pesante come Darwin Nunez.

Il futuro di Raspadori, quindi, è tutt’altro che definito, e la prossima mossa dipenderà molto dalla volontà del Marsiglia e dalla strategia del Napoli sul mercato in uscita.