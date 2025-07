Lorenzo Insigne: “Se mi chiamasse il Napoli ritornerei a piedi”

Durante un intervento a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, l’ex capitano azzurro Lorenzo Insigne ha parlato del suo presente e del futuro calcistico, tra vacanze in famiglia, ricordi canadesi e il desiderio di tornare protagonista.

“In questo momento mi sto godendo le vacanze con la mia famiglia,” ha raccontato Insigne. “Poi valuteremo con calma il da farsi. Ho tanta voglia di tornare in campo.”

Sull’esperienza in MLS con il Toronto FC, l’attaccante napoletano ha tracciato un bilancio umano più che sportivo:

“È stata un’esperienza unica. Con la mia famiglia abbiamo vissuto la città al massimo, siamo stati benissimo. Sul piano calcistico è mancata un po’ di fortuna, ma sono stati tre anni che porteremo sempre nel cuore.”

E sul ritorno in Serie A, Insigne ha aperto le porte a nuove opportunità, senza nascondere l’amore per la sua ex squadra:

“Se mi chiamasse il Napoli? Ci tornerei a piedi! Ho una grande voglia di rimettermi in gioco e riconquistare la Nazionale.”

A proposito di un possibile approdo alla Lazio, l’ex azzurro ha frenato:

“Al momento è prematuro, anche perché il club ha il mercato bloccato. Io però vorrei qualcosa subito, sto bene fisicamente e sento di poter ancora dare tanto.”

Non è mancato un commento su Gennaro Gattuso, oggi alla guida del club biancoceleste:

“L’ho chiamato per fargli i complimenti, ci sentiamo spesso. Senza nulla togliere a Spalletti, penso che Gattuso saprà toccare le corde giuste e tirare fuori il meglio dai giocatori.”

Infine, un pensiero al passato e un consiglio per il futuro di Victor Osimhen:

“Se c’è qualcosa che non rifarei? Forse essere troppo chiuso caratterialmente, soprattutto con i tifosi del Napoli. Ho un rimpianto per non aver avuto sempre un buon rapporto con loro. Ma il Napoli avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Ricorderò per sempre l’esordio col Parma e l’ultima al Maradona con il tributo del presidente De Laurentiis.”