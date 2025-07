Simeone via da Napoli ma ancora in Serie A? Un club annuncia l’interesse per il Cholito

presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, affrontando diversi temi di mercato legati alla formazione toscana. In primo piano, il possibile arrivo di Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, e il nome di Pasquale Mazzocchi, che però sembra destinato a restare lontano dai radar nerazzurri.

“ Simeone potrebbe rientrare nei nostri programmi ,” ha ammesso Corrado. “ Averlo sarebbe un sogno, il sogno di una notte di mezza estate. Chi non vorrebbe Simeone? Il papà, il Cholo, è stato uno degli artefici di quel grande Pisa e torna spesso qui.”

Il presidente ha anche sottolineato che non ha ancora parlato direttamente con De Laurentiis, ma il figlio e il direttore sportivo del club hanno avuto contatti con Giovanni Manna, dirigente azzurro.

Quanto a Mazzocchi, Corrado ha escluso un possibile affondo:

“Non credo, è un po’ lontano. Sulle fasce siamo ampiamente coperti, con giocatori come Angori ed Estevez. Abbiamo tante alternative in quel ruolo.”