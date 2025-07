Spiagge caraibiche o posti da sogno? Altrochè, dove si sta allenando Olivera per ritrovare la forma

Olivera rimane in dubbio per Genoa-Napoli

Mentre il Napoli si prepara a dare il via ufficiale alla nuova stagione, c’è già chi ha cominciato a sudare in silenzio, lontano dai riflettori. Tra i primi volti a mettersi in moto c’è Mathias Olivera, che ha scelto di anticipare i tempi e avviare la propria preparazione atletica in autonomia.

Dove si sta allenando Olivera prima del ritiro col Napoli

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’esterno uruguaiano ha iniziato ad allenarsi nella giornata di ieri, rompendo il silenzio dell’estate con una scelta precisa: niente Castel Volturno, almeno per ora. Olivera ha infatti optato per lo Sport Village di Qualiano, il moderno centro sportivo gestito dalla famiglia Picascia, ormai diventato un punto di riferimento per molti atleti professionisti in cerca di riservatezza e qualità.

“Tra il silenzio del campo e il sole che batte forte sul sintetico, Mathias Olivera – da ieri – ha iniziato a scrivere le prime pagine della sua nuova stagione”, scrive il quotidiano napoletano, descrivendo il clima di concentrazione che circonda il difensore.

Dopo una stagione fatta di alti e bassi, Olivera sembra intenzionato a riprendersi un ruolo centrale nel Napoli targato Antonio Conte. Il tecnico salentino, noto per la sua attenzione maniacale alla condizione fisica, troverà un giocatore già proiettato verso il ritiro e deciso a farsi trovare pronto fin dal primo giorno ufficiale.

Un segnale importante, in un’estate che per molti si preannuncia di transizione. Olivera, invece, ha già cominciato a scrivere il proprio nuovo capitolo.