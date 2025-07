Dalla Turchia: “Il Napoli sta ostacolando il passaggio di Osimhen al Galatasaray”. Il motivo

Secondo indiscrezioni riportate dal giornalista Buchi Laba, molto vicino a Victor Osimhen, il Napoli avrebbe respinto la terza offerta del Galatasaray, corrispondente alla clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida solo per l’estero.

Il Napoli tra il Galatasaray e Osimhen? Ecco il presunto motivo

La notizia è stata diffusa dallo stesso Laba su X, dove da giorni aggiorna i tifosi turchi (e non solo) sull’evoluzione della trattativa tra il club turco e il Napoli. Stando a quanto scrive, la dirigenza azzurra starebbe volutamente rallentando l’accordo, nella speranza di cedere il giocatore all’Al Hilal in Arabia Saudita.

Ma proprio Osimhen avrebbe escluso categoricamente questa possibilità: non vuole andare in Arabia, vuole solo il Galatasaray. L’attaccante nigeriano avrebbe inoltre comunicato al Napoli di essere pronto a non presentarsi al raduno del 15 luglio e di non voler più giocare per la squadra.

Una posizione netta, che si inserisce in una situazione ancora lontana dalla soluzione. La clausola da 75 milioni scade oggi, e al momento non c’è ancora l’accordo tra i due club.

Osimhen, che nelle scorse settimane aveva sciolto le riserve sul suo futuro, ha già rifiutato un’offerta da capogiro dell’Al Hilal: 40 milioni di euro a stagione per quattro anni, per un totale di 160 milioni netti. Anche il Galatasaray si era mosso con una proposta da 16 milioni a stagione, ma il giocatore si era preso del tempo ed era partito in vacanza.

Ora il club turco è tornato all’attacco, puntando non solo sui soldi, ma anche sulla possibilità di restare in Europa e giocare la Champions League. Tuttavia, la distanza tra le parti resta ampia, e il futuro di Osimhen è più incerto che mai.