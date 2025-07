Osimhen preoccupato, Sky: “Chieste garanzie al Galatasaray, non vuole tornare a Napoli”

Il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray è tutt’altro che chiuso. Nonostante l’intesa di massima tra le parti e la disponibilità del club turco a pagare i 75 milioni di euro della clausola, l’operazione resta congelata: le fideiussioni bancarie non sono ancora arrivate.

Osimhen preoccupato, le ultime sulla trattativa tra Napoli e Galatasaray

A fare chiarezza è stato Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione condotta da Dario Sarnataro.

“Bisogna decidere se fidarsi del fatto che il Galatasaray pagherà 75 milioni in cinque anni”, ha spiegato Marchetti. “È vero che l’UEFA prevede sanzioni molto pesanti in caso di mancato pagamento dei cartellini, comprese le esclusioni dai campionati, anche se è successo raramente. Ma fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”.

Il nodo principale resta dunque legato alle garanzie finanziarie. Il Galatasaray ha proposto un pagamento dilazionato in cinque anni, ma per una cifra così elevata, come sottolinea Marchetti, “le fideiussioni hanno un costo importante” e servono tempo e documentazione per metterle nero su bianco.

In questa situazione di stallo, a volere le maggiori tutele è proprio Victor Osimhen. Il nigeriano ha fatto sapere in modo chiaro di voler andare al Galatasaray, ma pretende certezze assolute sul trasferimento.

“Il Napoli, in un modo o nell’altro, potrebbe avere qualche tutela in caso di mancato pagamento, come previsto dai regolamenti sui trasferimenti internazionali”, ha aggiunto Marchetti. “Ma chi vuole essere sicuro di non tornare indietro è il giocatore stesso”.

Osimhen, che ha già rifiutato l’offerta da 160 milioni netti dell’Al Hilal, vuole voltare pagina e sposare il progetto del club turco, anche per tornare protagonista in Europa e in Champions League. Ma prima, serviranno garanzie scritte, firme, e soprattutto le fideiussioni bancarie che ancora non sono arrivate a Napoli.