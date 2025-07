Dimaro 2025, il programma completo di tutti gli eventi. I tifosi incontreranno i calciatori

La nuova stagione del Napoli è ai nastri di partenza. Tra cinque giorni la squadra si radunerà a Castel Volturno, e tra una settimana esatta partirà per il Trentino, dove si svolgerà la prima parte della preparazione estiva. Come da tradizione, sarà ancora una volta Dimaro-Folgarida ad accogliere gli azzurri, per la quattordicesima volta nella storia recente del club.

Gli allenamenti si terranno ogni giorno indicativamente alle 10:00 del mattino e alle 17:30 nel pomeriggio. Ma il ritiro non sarà solo lavoro in campo: anche quest’anno sono previsti numerosi eventi serali, tra cui la presentazione ufficiale della squadra, incontri con il nuovo tecnico Antonio Conte e il suo staff, e una novità assoluta per i tifosi presenti: il cinema sotto le stelle, con la proiezione di film nella piazza del paese.

Calendario eventi Dimaro-Folgarida 2024

18 luglio (ore 21:30) – Notti azzurre: cinema sotto le stelle
Film: Mission Impossible – The Final Reckoning

19 luglio (ore 21:30) – Notti azzurre: cinema sotto le stelle
Film: Jurassic Park – La Rinascita

20 luglio (ore 20:30) – Incontro tra mister Antonio Conte, quattro calciatori e i tifosi

21 luglio (ore 21:30) – Notti azzurre: cinema sotto le stelle
Film: Dragon Trainer
22 luglio (ore 18:00) – Amichevole: Napoli vs Arezzo (ore 21:30) – Notti azzurre: cinema sotto le stelle
Film: Napoli–New York

23 luglio (ore 21:30) – Allert Comedy Show

24 luglio (ore 20:30) – Incontro con mister Antonio Conte e lo staff tecnico

25 luglio (ore 20:30) – Presentazione ufficiale della squadra e live DJ set con Decibel Bellini

26 luglio (ore 18:00) – Amichevole: Napoli vs Catanzaro (ore 21:00) – Serata musicale con Rosario Miraggio e Gabriele Esposito

27 luglio (tardo pomeriggio) – Partenza della squadra

Con due amichevoli in programma, una rosa in fase di rinnovamento e un calendario ricco di appuntamenti per i tifosi, il ritiro a Dimaro-Folgarida si conferma uno degli eventi centrali dell’estate azzurra. Un’occasione per conoscere il nuovo corso tecnico guidato da Antonio Conte, ma anche per vivere momenti di intrattenimento, musica e spettacolo nel cuore delle Dolomiti.