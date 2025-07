Tuttosport attacca: “Gatti ha rifiutato il Napoli per amore della Juventus”

Federico Gatti ha scelto la Juventus. E lo ha fatto nonostante sul tavolo ci fosse un’offerta economicamente più vantaggiosa del Napoli. Una presa di posizione chiara, forte, da parte del difensore bianconero che ha messo al primo posto la maglia e il progetto Juve, rifiutando una proposta che avrebbe potuto garantirgli uno stipendio superiore.

Il motivo del rifiuto di Gatti al Napoli secondo il quotidiano

Come riportato da Tuttosport, manca solo l’ufficialità per il rinnovo con la Juventus, attesa dopo il rientro dalle vacanze per motivi logistici. Il nuovo accordo dovrebbe legarlo alla Vecchia Signora fino al 2030, con un ingaggio attorno ai 2,5 milioni di euro annui, tra parte fissa e bonus. Una cifra più bassa rispetto a quanto proposto dal Napoli, ma Gatti non ha avuto dubbi: resterà a Torino, dove ha saputo conquistarsi spazio, fiducia e il cuore dei tifosi.

Un segnale importante anche per la Juventus, che continua a puntare su un giocatore cresciuto molto negli ultimi due anni, diventato titolare con Allegri e ora pronto a essere protagonista anche con Thiago Motta. Gatti si è guadagnato tutto, passo dopo passo: dalla Serie C alla Nazionale, senza mai dimenticare le proprie origini e con la testa sempre rivolta al campo.

Dall’altra parte, il Napoli si consola con un altro profilo di grande valore. Gli azzurri, infatti, avevano sempre considerato Sam Beukema la prima scelta per il ruolo di difensore centrale. E ora l’accordo con il Bologna è vicinissimo: operazione da 32 milioni di euro più bonus, con l’olandese pronto a sottoporsi alle visite mediche già la prossima settimana, insieme a Noa Lang, prima della partenza per il ritiro di Dimaro.