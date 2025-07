SSC Napoli, primo giorno di raduno a Castel Volturno: i calciatori attesi oggi

È tempo di ripartenza per il Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, oggi a Castel Volturno iniziano le prime attività del mini-raduno che precede la partenza per il ritiro estivo di Dimaro-Folgarida, in programma da giovedì pomeriggio.

Nella giornata odierna, infatti, sono previste le prime visite mediche presso il Training Center. Tra i calciatori attesi figurano il giovane attaccante dell’Under 21 Luca Marianucci, Giuseppe Ambrosino, oltre a Cyril Ngonge e Michael Folorunsho, entrambi prossimi alla cessione.

Nei prossimi giorni – tra martedì e mercoledì – sarà la volta degli altri big della rosa, tra cui Kevin De Bruyne, Giovanni Di Lorenzo, Scott McTominay e Romelu Lukaku, che si sottoporranno ai test fisici prima di partire per la Val di Sole, dove comincerà ufficialmente la preparazione in vista della nuova stagione.