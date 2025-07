CLAMOROSO/ Nuovo stadio: “De Laurentiis ha presentato progetto per farlo al Centro Direzionale”

Un fulmine a ciel sereno scuote il panorama sportivo e urbanistico partenopeo: Aurelio De Laurentiis rompe gli indugi e cala l’asso.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente della SSC Napoli ha ufficialmente presentato un’istanza al commissario della ZES per avviare il progetto di fattibilità di un nuovo impianto sportivo.

E non si tratta di un semplice restyling del Maradona, bensì di un clamoroso nuovo stadio nell’area ex Caramanico di Poggioreale.

La proposta, contenuta in un documento trasmesso alla ZES e firmata dalla SSC Napoli, è chiara: “Progetto di fattibilità del Nuovo Stadio per la SSC Napoli Spa sito in Napoli”. Una scelta di rottura, destinata a far discutere e a ridisegnare la geografia sportiva della città.

L’area individuata, a pochi passi dal Centro Direzionale e dall’ex macello cittadino, si appresta a diventare un nodo cruciale del futuro di Napoli, grazie anche alla prevista nuova fermata della linea 1 della metropolitana. Un tempo accantonata, l’idea del nuovo stadio rinasce con forza, rilanciata da un De Laurentiis che torna a stupire, forse pronto a scrivere un capitolo tutto nuovo nella storia azzurra.