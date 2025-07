Futuro Lobotka, c’è un’importante novità in casa Napoli

Da ieri Stanislav Lobotka è ufficialmente fuori dal mercato. È infatti scaduta martedì 15 luglio la clausola rescissoria da circa 26 milioni di euro presente nel contratto del centrocampista slovacco, che permetteva ad altri club di acquistarlo a quella cifra prefissata. Ora il Napoli può considerarlo definitivamente blindato, forte di un accordo che lo lega alla società fino al 2027, con opzione per il 2028.

Lobotka azzurro a lungo, le ultime sul centrocampista

Si tratta di una notizia importante per il club azzurro e soprattutto per Antonio Conte, che considera Lobotka un tassello essenziale per la sua idea di gioco. La sua regia ordinata, l’intelligenza tattica e l’esperienza internazionale ne fanno un riferimento imprescindibile a centrocampo, sia in uno schieramento con la difesa a tre, sia nel più classico 4-3-3.

Lobotka, arrivato a Napoli nel 2020, ha saputo guadagnarsi la fiducia di ogni allenatore e diventare uno dei simboli dello scudetto conquistato nel 2023. Con la fine della clausola, il Napoli respinge definitivamente ogni assalto e si tiene stretto uno dei suoi leader tecnici e caratteriali. Conte lo sa: per costruire una squadra competitiva, serve partire da certezze. E Lobotka è una di queste.