Grealish accende i sogni dei tifosi del Napoli: si sta allenando in Costiera Amalfitana!

Tra i nomi circolati nelle ultime ore in casa Napoli, spicca quello di Jack Grealish, fantasista del Manchester City. Escluso dai piani tecnici di Pep Guardiola, che non lo ha nemmeno convocato per il Mondiale per Club, l’inglese sarebbe pronto a lasciare Manchester in cerca di una nuova avventura. Fonti vicine al giocatore confermano il suo desiderio di rilancio.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha avviato i primi contatti esplorativi. Il nodo principale resta l’elevato ingaggio percepito da Grealish, ma una partecipazione economica del Manchester City potrebbe rendere l’operazione concretamente percorribile.

Proprio ieri, Grealish è stato avvistato in Costiera Amalfitana, a pochi chilometri da Napoli. Accompagnato da un mezzo della Ravello Transfer, ha raggiunto il Campo di Scala, attirando l’attenzione dei presenti e alimentando indiscrezioni sul suo futuro. Non è chiaro se si tratti semplicemente di una vacanza o se dietro il soggiorno ci siano motivi legati al calciomercato.

L’interesse del Napoli c’è. E il profilo di Grealish rappresenta, per qualità tecnica e visibilità internazionale, una delle ipotesi più affascinanti del mercato estivo.