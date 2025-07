Napoli, infortunio McTominay: svelati i tempi di recupero dello scozzese

Inizia con una sconfitta inaspettata il ritiro di Dimaro-Folgarida per il Napoli di Antonio Conte. Nel primo test amichevole della stagione, i campioni d’Italia sono stati battuti per 2-0 dall’Arezzo, formazione toscana militante in Serie C. Una prestazione opaca per gli azzurri, apparsi ancora lontani dalla condizione ottimale, mentre l’Arezzo ha saputo sfruttare al meglio le occasioni avute.

Le condizioni di Scott McTominay. Le ultime dal ritiro del Napoli

Assente dalla distinta ufficiale Scott McTominay, uno dei volti nuovi più attesi del precampionato partenopeo. Il centrocampista scozzese non ha preso parte alla gara a causa di un affaticamento muscolare.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, McTominay resterà sotto osservazione nei prossimi giorni per monitorare i progressi fisici e definire con maggiore precisione i tempi di recupero. Al momento, però, la situazione non preoccupa lo staff medico del Napoli, che ha scelto di adottare un approccio prudente per evitare complicazioni e consentire al giocatore di rientrare solo quando sarà al 100%.