ULTIM’ORA SKY/ Napoli in chiusura per Miretti: “Pronto il contratto”. I dettagli dell’operazione

Novità importanti sul fronte mercato per il Napoli. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Cilli, in diretta su Sky Sport 24, la società azzurra sarebbe in forte pressing per chiudere l’operazione legata a Fabio Miretti, giovane centrocampista della Juventus.

“Notizia dell’ultimo minuto: il Napoli sta spingendo per chiudere Miretti a centrocampo. L’operazione si aggira tra i 10 e i 12 milioni di euro. Per il giocatore è pronto un contratto quadriennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Il club in queste ore sta valutando se chiudere l’affare a titolo definitivo o con la formula del prestito con obbligo di riscatto.”