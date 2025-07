Napoli, la bomba di mercato: “Mister X è Sterling, ecco come può arrivare”

Il Napoli guarda in Premier League per rinforzare le corsie offensive. A svelare in diretta radiofonica il nome del cosiddetto “mister X” seguito dagli azzurri è stata la redazione di Radio Marte, durante una trasmissione condotta da Gianluca Gifuni insieme al giornalista de Il Roma Giovanni Scotto. Il profilo finito nel mirino del club partenopeo è Raheem Sterling, classe 1994, ala inglese di origini giamaicane attualmente di proprietà del Chelsea.

Sterling vanta una lunga carriera in Premier League con 578 presenze e 174 gol, ma nell’ultima stagione ha faticato a ritrovarsi e, secondo gli ultimi sviluppi, non rientrerebbe nei piani tecnici del club londinese.

Sterling al Napoli: costi altissimi

“È un profilo emerso in queste ore, ma costa tanto. Il Bayer Leverkusen ha fatto un sondaggio per averlo dal Chelsea, i londinesi hanno chiesto qualcosa come 25 milioni per il cartellino. Vicino ai 20 milioni (lordi, ndr), invece, l’ingaggio che percepisce in Inghilterra”, ha spiegato Giovanni Scotto ai microfoni di Radio Marte.

Il giornalista ha poi aggiunto: “Nell’ultima stagione non ha fatto benissimo all’Arsenal, dove era in prestito, ed il Chelsea non lo considera parte del progetto tecnico. Lo stipendio di Sterling è elevato – ha detto Scotto – davvero ‘esplosivo’: l’unica soluzione è un prestito con stipendio pagato dal Chelsea quasi per intero. È un’idea, alternativa a Ndoye del Bologna, al quale il Napoli resta interessato, ma fattibile solo a certe cifre e condizioni”.

Il nome di Sterling, dunque, entra nel ventaglio delle possibili opzioni per il Napoli, che continua a monitorare anche Dan Ndoye, pur valutando soluzioni più sostenibili a livello economico.