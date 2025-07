Di Lorenzo a cuore aperto: “Danielino ha lottato come un leone. Ci manca”

Un momento di grande emozione e umanità ha segnato la presentazione ufficiale del Napoli a Dimaro-Folgarida, dove la squadra si trova per il ritiro estivo. Sul palco, tra cori e applausi, è stato il capitano Giovanni Di Lorenzo a rompere il copione per prendersi il microfono e lanciare un messaggio speciale, che ha toccato il cuore di tutti i presenti.

“Volevamo mandare un abbraccio alla famiglia di Danielino, che per il primo anno non è qui con noi” – ha detto Di Lorenzo con voce emozionata – “Ci ha trasmesso una forza incredibile quest’anno. Ha lottato come un leone negli ultimi mesi e giorni della sua vita, e lo salutiamo con tutto il cuore”.