Sterling e la risposta al Napoli: la volontà dell’inglese e le sue parole

Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un esterno offensivo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista resta quello di Dan Ndoye, talento svizzero attualmente in forza al Bologna. Tuttavia, la trattativa per il classe 2000 si sta rivelando più complicata del previsto.

Sterling e la sua intenzione verso il Napoli, le ultime

Ecco perché il club partenopeo sta iniziando a valutare le prime alternative. Su tutte, spicca un nome di grande prestigio: Raheem Sterling, attaccante inglese attualmente al Chelsea, viene indicato come la prima pista alternativa a Ndoye.

Sul noto quotidiano sportivo si legge: “Il primo nome alternativo a Ndoye, infatti, resta Raheem Sterling del Chelsea, uno degli esuberi di lusso della Premier. Ingaggio alto, fuori portata per tantissimi club. Il Napoli ha preso informazioni, raccogliendo l’apertura totale sia dei Blues sia del giocatore”.

Nonostante il pesante ingaggio dell’ex Manchester City, la trattativa potrebbe prendere forma grazie alla disponibilità del Chelsea a cedere e alla totale apertura del giocatore, che sarebbe ben lieto di vestire la maglia azzurra.

Resta comunque una trattativa complessa, sia dal punto di vista economico che tecnico. Ma il Napoli osserva con attenzione, pronto a valutare ogni possibilità qualora la pista Ndoye si chiudesse definitivamente.