Napoli, salta Juanlu? Cosa ha fatto il Siviglia nelle ultime ore

Juanlu Sánchez è stato protagonista nell’ultima amichevole del Siviglia disputata lo scorso weekend, entrando in campo nel secondo tempo. Ma a far notizia non è soltanto la sua prestazione, quanto piuttosto il numero di maglia indossato: la 16, un numero carico di significato per tutto l’ambiente andaluso.

Il gesto del Siviglia per tenere Juanlu

La maglia numero 16 è infatti storicamente legata ad Antonio Puerta, ex capitano del Siviglia, scomparso prematuramente e divenuto nel tempo simbolo eterno del club. Per questo motivo, la scelta di affidarla a Juanlu non è passata inosservata.

Secondo quanto riportato da El Desmarque, si tratta di una decisione tutt’altro che casuale. Il Siviglia ha voluto lanciare un messaggio preciso: affidare quel numero a Juanlu significa riconoscergli un ruolo centrale nel futuro del club. Un segnale di fiducia forte e chiaro, sia verso il giocatore che verso l’ambiente. Il club andaluso vuole trattenerlo e fargli sentire tutto il peso e l’onore della responsabilità che comporta quel numero.

Dopo settimane di indiscrezioni e voci su un possibile trasferimento al Napoli, questa scelta sembra spazzare via ogni dubbio. Il Siviglia intende blindare Juanlu, e la 16 rappresenta molto più di un numero: è un’investitura simbolica, una dichiarazione d’intenti, e forse anche un addio definitivo alle sirene di mercato italiane.

Il messaggio è chiaro: Juanlu è parte del futuro del Siviglia, e il club ha deciso di renderlo ancora più evidente attraverso uno dei simboli più sacri della propria storia.