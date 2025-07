Napoli, l’ammissione di De Bruyne: “Ecco quanto ci vorrà per vedermi al top”

Si parla di Kevin De Bruyne nell’edizione odierna di Repubblica, che dedica un focus sulle condizioni fisiche del fuoriclasse belga in vista del ritiro del Napoli a Castel di Sangro.

Le parole di De Bruyne riportate da la Repubblica

“Gli occhi dei tifosi (e anche dei compagni) sono stati puntati soprattutto su Kevin De Bruyne, arrivato a Napoli tra grandi aspettative.”

L’ex stella del Manchester City ha incantato a sprazzi, ma non è ancora al top della forma. Come sottolinea il quotidiano, De Bruyne ha ammesso pubblicamente di aver bisogno di cinque o sei settimane per ritrovare la condizione migliore.

“Non sorprende quindi che finora abbia brillato soltanto a tratti, sebbene non siano mancati alcuni lampi straordinari”.

Il talento non si discute, ma il Napoli e i suoi tifosi sperano che il tempo giochi a favore: Castel di Sangro potrebbe essere il terreno giusto per vederlo crescere di condizione e iniziare davvero a prendere in mano il centrocampo azzurro.