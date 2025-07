Napoli, al via il ritiro a Castel di Sangro: il programma del primo giorno

Oggi, mercoledì 30 luglio, prende ufficialmente il via la seconda parte della preparazione estiva del Napoli, che si sposta in Abruzzo per il tradizionale ritiro a Castel di Sangro.

Il Napoli a Castel di Sangro, il programma odierno

In mattinata, i campioni d’Italia si sono radunati a Castel Volturno, da dove partiranno in pullman alla volta di Rivisondoli, quartier generale scelto per il soggiorno durante questa fase del ritiro.

Nel pomeriggio, verso le ore 17:30, è in programma la prima seduta di allenamento allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, dove il Napoli lavorerà sotto gli occhi dei tifosi che anche quest’anno accorreranno numerosi per sostenere la squadra, si prevede il tutto esaurito al campo di gioco.

Il ritiro abruzzese rappresenta un passaggio cruciale in vista dei primi impegni ufficiali della stagione, con l’obiettivo di rifinire condizione atletica e affiatamento tattico sotto la guida del nuovo staff tecnico.