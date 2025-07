Simeone saluta Napoli? C’è un indizio eloquente sul suo addio. Cosa è successo

Il futuro di Giovanni Simeone sembra sempre più lontano da Napoli. L’attaccante argentino, arrivato nell’estate 2022, è ormai ai margini del progetto tecnico e si prepara a una nuova avventura lontano dal Vesuvio.

L’episodio che ha il sapore di addio. Cosa è successo a Simeone

Un segnale chiaro del suo imminente addio arriva anche dalla vita quotidiana: Simeone ha lasciato la sua casa a Posillipo, la residenza dove aveva vissuto stabilmente negli ultimi due anni. In questi giorni, infatti, il “Cholito” sta vivendo in albergo, in attesa della definizione del suo trasferimento.

Già nelle scorse settimane, il suo nome era stato accostato a diversi club, sia in Serie A che all’estero, ma finora nessuna trattativa è andata in porto. Quel che è certo è che Simeone cerca maggiore spazio dopo tre stagioni vissute all’ombra di Osimhen e Lukaku, durante le quali ha comunque garantito impegno, professionalità e diversi gol pesanti, specialmente nella stagione dello scudetto.

L’addio, ora, appare solo una questione di tempo. Il Napoli ha già cominciato a muoversi per completare il reparto offensivo, mentre per Simeone si aprono nuove strade. La fine di un capitolo vissuto con dignità, ma senza il ruolo da protagonista che sperava.