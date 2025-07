UFFICIALE/ SSC Napoli, altre due amichevoli contro squadre campane a Castel di Sangro!

La SSC Napoli comunica che l’amichevole contro l’Olympiacos, originariamente prevista per giovedì 14 agosto 2025 alle ore 20:00, è stata anticipata alle ore 18:00 dello stesso giorno.

I biglietti già acquistati rimangono validi: anche se sull’ingresso è indicato l’orario delle 20:00, l’accesso allo stadio sarà consentito regolarmente per la nuova fascia oraria delle 18:00.

Inoltre, a seguito del tutto esaurito registrato per le tre amichevoli internazionali contro Stade Brestois 29, Girona FC e Olympiacos FC, la SSC Napoli annuncia la vendita di biglietti per due ulteriori match di preparazione estiva, che si terranno presso lo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro:

Napoli vs Casertana – lunedì 4 agosto 2025, ore 10:00

Napoli vs Sorrento – domenica 10 agosto 2025, ore 10:00

I biglietti saranno acquistabili da giovedì 31 luglio alle ore 12:00, esclusivamente tramite la piattaforma online TicketOne.

Prezzi dei biglietti:

Tribuna: 10€

Distinti: 5€

Curve: 5€

Al termine dell’acquisto, i tifosi riceveranno via email il biglietto in formato digitale (print@home), da esibire all’ingresso dello Stadio Patini. Il cambio utilizzatore non sarà consentito in alcun caso.

La SSC Napoli invita tutti i tifosi a prendere visione e rispettare il Codice di Condotta ufficiale del club.

Posti riservati per tifosi con disabilità

Per le partite allo Stadio Patini, sono disponibili 25 posti riservati ai tifosi con disabilità, situati nella Curva Nord. L’accesso sarà possibile tramite un varco dedicato, situato vicino al passo carraio della Tribuna.

Si ricorda che gli ingressi saranno controllati con sistemi di rilevazione numerica e personale di sicurezza, per garantire il rispetto della capienza massima di ogni settore, inclusa l’area riservata ai tifosi con disabilità.