Napoli, Buongiorno vittima del “groin pain”: di cosa si tratta

Tra i dubbi legati all’inizio della nuova stagione del Napoli c’è anche la condizione fisica di Alessandro Buongiorno. Il difensore ex Torino, arrivato in estate per rinforzare il reparto arretrato, sta ancora recuperando dopo i problemi fisici che lo hanno tormentato nella passata annata.

Buongiorno e il “groin pain”. I tempi di recupero dall’operazione

Già lo scorso campionato, Buongiorno ha saltato diverse partite per infortunio, e proprio al termine della stagione è stato sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema del “groin pain”.

Ma che cos’è il “groin pain”? Si tratta di un termine inglese che indica un dolore all’inguine, nella zona compresa tra l’addome e la coscia. È un disturbo che può avere cause diverse, come infiammazioni muscolari, lesioni tendinee o problemi articolari. Il dolore può presentarsi in forma acuta o cronica, essere localizzato su un solo lato oppure coinvolgere entrambe le parti dell’inguine.

In passato, questo tipo di problema veniva chiamato più comunemente pubalgia, un termine noto nel mondo del calcio per la sua incidenza su molti atleti professionisti.

Buongiorno è stato operato alla fine della scorsa stagione e sta affrontando un percorso di recupero progressivo. La condizione fisica non è ancora ottimale, e sarà necessario ancora un po’ di tempo prima che possa tornare ad allenarsi e giocare con continuità.