Conte professore per un giorno alla Federico II? L’invito ufficiale del rettore fa il giro del web

Durante la trasmissione “Ritiro di Mattina”, in onda su Canale 9, il rettore dell’Università Federico II di Napoli, Matteo Lorito, ha lanciato un invito ufficiale ad Antonio Conte, nuovo tecnico del Napoli, proponendogli di tenere una lezione all’interno dell’ateneo partenopeo.

Conte professore per un giorno? Sentite le parole del rettore

L’invito è arrivato in diretta, mentre si commentava la preparazione della squadra azzurra in vista della prossima stagione, dopo il trasferimento del ritiro da Dimaro a Castel di Sangro.

“Invito ufficialmente Antonio Conte a tenere una lezione nella nostra Università”, ha dichiarato Lorito, sottolineando l’importanza di un dialogo tra mondo accademico e sportivo.

L’idea nasce dal desiderio di rafforzare il legame tra università, sport e territorio, offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi con una figura di primo piano del calcio italiano come Conte. Un’occasione unica per parlare di leadership, motivazione, gestione del gruppo e cultura sportiva, temi sempre più centrali anche in ambito accademico e professionale.

Ma non è tutto. Nel corso della stessa puntata, Lorito ha annunciato la nascita del primo club universitario d’Italia dedicato a una squadra di calcio: il Napoli Club Federico II. Un progetto nato con l’obiettivo di coinvolgere la comunità universitaria nella passione per il Napoli, e promosso direttamente da un gruppo di studenti con il sostegno del rettore.

“Dipingi di azzurro il tuo curriculum!” è lo slogan scelto per l’iniziativa, che si propone di trasformare l’identità sportiva in un valore culturale e aggregativo. Il club universitario rappresenterà uno spazio di incontro e partecipazione, dove vivere e condividere la passione calcistica all’interno di un ambiente accademico.

Una dimostrazione concreta di come sport e università possano camminare insieme, con l’obiettivo comune di costruire comunità, valorizzare il territorio e offrire nuove opportunità di crescita personale e collettiva.