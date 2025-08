Napoli, cessione Raspadori: la decisione di Aurelio De Laurentiis sull’attaccante

Il futuro di Giacomo Raspadori è sempre più in bilico. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, Aurelio De Laurentiis ha dato il via libera alla possibile cessione dell’attaccante classe ’00, arrivato al Napoli nel 2022. Una scelta che risponde a esigenze sia tecniche che economiche.

Le ultime sulla cessione di Raspadori, il Napoli attende

L’Atletico Madrid ha già fatto un primo passo concreto, presentando un’offerta da 30 milioni di euro. Una cifra che il presidente azzurro considera trattabile, ma non ancora sufficiente: la richiesta si aggira intorno ai 40 milioni. Un’eventuale cessione permetterebbe al club partenopeo di alleggerire il monte ingaggi, voce importante per finanziare il mercato in entrata, soprattutto in un’estate delicata sotto la gestione di Antonio Conte.

Raspadori, 25 anni e già nel giro della Nazionale, ha dimostrato la sua utilità con gol pesanti e versatilità, pur non essendo mai riuscito a imporsi da titolare fisso. In 109 presenze ha messo a segno 18 reti, alcune delle quali decisive, come quelle contro Venezia, Genoa e Lecce nella scorsa stagione. Il suo impiego, spesso da jolly offensivo – seconda punta, esterno, mezzala – lo ha reso prezioso per ogni allenatore, ma non gli ha garantito continuità.

Con il Mondiale 2026 alle porte, Raspadori è ora alla ricerca di maggiore spazio e continuità. Da qui la valutazione di un trasferimento a titolo definitivo, anche in virtù di un contratto in scadenza nel 2027. Le offerte non mancano e il Napoli è pronto ad ascoltarle: la cessione del numero 81 potrebbe essere una mossa chiave per riequilibrare rosa e bilancio.